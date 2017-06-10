Selimiye'ye 'Üzerinde her canın hakkı var' yazılı mahya

Selimiye Camisi'ne "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı yeni mahya asıldı.

Selimiye Camisi'ne "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı yeni mahya asıldı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ramazan ayı hazırlıkları kapsamında mübarek ayın başlamasından bir gün önce Selimiye Camisi'ne asılan "Oruç bedenin zekatıdır." yazılı mahya değiştirildi.



"Gökyüzüne yıldızlarla yazan adam" olarak tanınan mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki atölyesinde hazırladığı yeni mahya, ipler aracılığıyla minare şerefelerinde bekleyen işçiler tarafından çekildi.



Değiştirilen ve "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı mahya akşam ezanıyla birlikte yanmaya başladı. Mahya, arife gününe kadar kalacak.