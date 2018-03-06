Selimiye Kışlası davasında savcı mütalaasını sundu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 41'i tutuklu 128 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 66 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 41'i tutuklu 25'i tutuksuz 66 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ayrıca, 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 59 sanığın da "örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar, 4 sanığın ise Sabri Ünal'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Aralarında er ve erbaş olan 62 sanığın beraatlerinin istendiği mütalaada, 25 sanığın ise hükmen tutuklanması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 26-27-28 Mart'ta Silivri’de yapılmak üzere ertelendi.



