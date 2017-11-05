Sele neden olan yağışlar otomobilleri ve tekneleri bir araya getirdi!

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Park halindeki iki araç dere yatağında sürüklenirken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle bazı dereler taştı.



Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.



Yağışın şiddetli olduğu Silifke ilçesinde ise bazı derelerde taşkın meydana geldi.



Atakent Mahallesi'nde Kuruçay Deresi'nin taşması sonucu bölge su altında kaldı. Akıntıya kapılan ve denize sürüklenen park halindeki 2 araç bir demire takılınca durdu.



Öte yandan mahalledeki Susanoğlu mevkisinde de zemin katlardaki çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için çalışma başlattı.



Atakent Mahalle Muhtarı Alper Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların etkisiyle bölgede taşkınların oluştuğunu söyledi.



Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Doğan, "Zararın boyutu sular çekilince belli olacak. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun. Vatandaşlar zararların giderilmesini bekliyor." dedi.



AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay da taşkının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunup, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



YAĞIŞLAR KAZALARA NEDEN OLDU



İl merkezinde sabahtan bu yana devam eden yağış nedeniyle trafikte aksamalar oluştu. Bazı kavşaklarda yoğunluk yaşanırken, kimi noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.



Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Yumuktepe kavşağındaki zincirleme trafik kazasında iki otomobil, bir kapalı kasa ile kamyonet çarpıştı. Kazada 5 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı.