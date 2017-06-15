Selanik'te İsrail karşıtı gösteri

İsrail-GKRY-Yunanistan Üçlü Zirvesi için kentte bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir grup gösterici, kentte bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi yaptı.



Bazı sol grupların çağrısıyla kentteki Elefterios Venizelos heykeli önünde toplanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla Egnatia Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.



Netanyahu'nun kentte bir sinagogu ziyaret ettiği sırada gerçekleşen gösteride, İsrail ve siyonizm karşıtı sloganlar atıldı. Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin için özgürlük" çağrısında bulundu.



Yunan çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri aldığı gösteri, yaklaşık iki saat sürdü. Gösteri olaysız şekilde sona erdi.



SELANİK'TE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in katılımıyla Selanik'te düzenlenen yüksek düzeyli üçlü zirve boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı.



Toplam 3 bin 500 polisin görev aldığı önlemler kapsamında, zirvenin düzenlendiği Selanik Müzik Sarayı'nın çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatıldı.



Zirve boyunca bir sahil güvenlik botu nöbet tutarken, bir polis helikopteri de gün boyu kent üzerinde uçuş gerçekleştirdi.



