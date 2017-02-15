'Selam Tevhid' kumpasını kuranlar ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmada, 54 hakim ve savcının yargılandığı davada, sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davada, MİT raporuna göre sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın altıncı duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtay'daki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.

Heyete Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

SANIKLARDAN 32'Sİ BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Duruşmada, sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı ByLock programını kullanıp kullanmadığına ilişkin MİT'ten istenen rapor okundu. Buna göre, sanıklardan 32'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanıklar şöyle:

"Mesut Özcan, Ümit Zafer Çolak, Rüstem Eryılmaz, Muammer Akkaş, Mehmet Ekinci, Celal Kara, Salim Duran, Gökmen Demircan, Mehmet Hamzaçebi, Sadrettin Sarıkaya, Mehmet Karababa, Cihan Kansız, Nurullah Çınar, Birol Bilen, Hüseyin Ayar, Hikmet Usta, Nalan Can, Süleyman Karaçöl, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Uysal, Metin Özçelik, Mustafa Başer, İsmail Tandoğan, Hadi Çağdır, Murat Üründü, Kazım Kahyaoğlu, Eşref Aksu, Seyfettin Mermerci, Adem Özcan, Dursun Ali Gündoğdu, Muzaffer İren, Davut Bedir."

Heyet, daha sonra sanıkların tutukluluk itirazlarını dinledi. Duruşma, 12 Nisan'a bırakıldı.