Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu

HDP'nin tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a Doğu Beyazıt Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, bir konuşmasında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle yerel mahkemece verilen 5 ay hapis cezasını bozdu.



Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ve bir süre önce yargılandığı Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" iddiasıyla 5 ay hapse çarptırılan Demirtaş hakkında kurulan bu hükmün istinaf incelemesi Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince yapıldı.



İnceleme sonucu yerel mahkemenin kararını bozan Bölge Adliye Mahkemesi, bozma kararında, Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesinin Demirtaş hakkında kendi mahkemelerinde bulunan dava ile bu davanın birleştirilmesi yönünde yazısı bulunduğuna işaret ederek sanık hakkında benzer nitelikteki iddialar nedeniyle Diyarbakır, Mardin, Ankara, Mersin, İstanbul'da açılan çeşitli davalar bulunduğuna dikkati çekti.



Bozma kararında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkartılması, zincirleme suç hükümlerinin uygulama yerinin bulunup bulunmadığının tespiti, varsa mükerrer cezalandırmanın önüne geçilmesi bakımından Demirtaş hakkında açılan başkaca davalar da varsa araştırılıp her bir dava dosyasının suç ve iddianame tarihleri, bu davalarda verilen kararların kesinleşip kesinleşmediklerinin belirlenmesi gerektiği aktarıldı.



İşlendiği iddia edilen suçların ve iddianamelerin tarihleri, suçların nitelikleri, hukuki kesintinin gerçekleşip gerçekleşmediği dikkate alınıp öncelikle birleştirme olanağı varsa dosyaların birleştirilmesi gerektiği belirtilen bozma kararında, dosyaların birleştirilme olanağının bulunmaması halinde ilgili dosyaların onaylı örneklerinin dosya içine konulması sağlanarak karar verilmesi gerekirken eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğu için yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmedildiği anlatıldı.