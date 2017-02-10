CHP'de referandumda izlenecek yol görüşüldü

CHP Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubunun ortak çalışma toplantısında, partinin referandumda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin görüşler alındı.

CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve TBMM Grubunun ortak çalışma toplantısında, partinin referandumda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin görüşler alındı.



Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 8 saat sürdü.



Alınan bilgiye göre, toplantının basına kapalı bölümünde, milletvekilleri söz alarak referandumla ilgili düşüncelerini aktarırken, bölge çalışmaları hakkında da bilgi verdiler.

Anayasa değişikliğinin AYM'ye götürülüp götürülmemesi de ele alındı



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmemesi konusu da toplantıda ele alındı.



Bazı üyelerin "Anayasa Mahkemesi bu işler içindir, gidilmeli" dediği bazılarının ise "Halka gidelim buradan bir şey çıkmaz. Bunu da reddedecek zaten." tarzında yaklaşım sergilediği öğrenildi.

"MİTİNGİ AZ, SAHA ÇALIŞMASI YÜKSEK BİR KAMPANYA"



CHP'nin referandum için mitingi az ama saha çalışması yüksek bir kampanya yürütmesi de benimsendi. Ayrıca partinin referandum sürecinde başka bir partiyle iş birliği içinde olmayacağı belirtildi.



Toplantıda, CHP'yi diğer terör örgütleriyle bir arada gösteren yaklaşımlara da tepki gösterildi. Toplantıda bu şekildeki yaklaşımların planlı yapıldığı değerlendirildi.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda provokasyonlara gelinmemesini istediği de öğrenildi.