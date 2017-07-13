Şehitlerin anısına fidan dikildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına fidan dikildi.

Bartın Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, girişimde şehit düşen 249 vatandaşın anısına Gecen köyünde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, 15 Temmuz'un millet için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Türk milletinin, işgalcilere, darbeci hainlere karşı kararlı duruşuyla teslim olmayacağını, milli iradeyi teslim etmeyeceğini, boyun eğmeyeceğini, namusuna, değerlerini sahip çıkacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Dirim, "Bu anlamda milletimize ne kadar şükran duysak azdır. Bizler bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunun bedelini kanlarıyla, canlarıyla, sağlıklarıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu anlamda orman teşkilatımızın bu güzel çalışmasını yürekten destekliyorum." dedi.



15 Temmuz şehitleri için oluşturulan alanda şehit sayısı kadar fidan dikileceğini dile getiren Dirim, "249 tane yeni fidan dikeceğiz. Bu fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacak. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı olacak" diye konuştu.



Vatandaşları, 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda birlik olmaya da davet eden Dirim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen yıl nasıl buluştuysak, bayraklarımızla, toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarımızla Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız ve şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anacağız. O gün tekrar hatıralarımızı, hafızalarımızı tazeleyeceğiz. Şehitlikten başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek 'Milli İrade Yürüyüşü' de olacak. Yürüyüşe de tüm vatandaşlarımızın katılımlarını istirham ediyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. 3 bine yakın gazimiz de var ve bunların bir kısmının tedavileri hala devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyorum."



Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık da 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda gazilerin sayısı olan 2 bin 193 adet fidan dağıtımı yapılacağını aktardı.



Konuşmaların ardından şehitlerin anısına 249 adet kestane fidanı dikildi.



Etkinliğe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Arslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu ve daire müdürleri katıldı.