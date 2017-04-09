Şehitlerin adını okul koridorlarında yaşatıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Karabacak, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör saldırılarında şehit olan asker ve polislerin hatırasını yaşatmak amacıyla, harçlıklarını biriktirerek hazırladığı fotoğrafları sınıf girişlerine astı.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada gördüğü benzer bir çalışmadan esinlendiğini söyledi.



Şehitleri anmak için çalışmayı yaptığını aktaran Karabacak, "İlk olarak şehit isimlerinin listesini çıkardım. Seçim yapmadım, karışık olarak yaptım. Bunların tek tek fotoğraflarını buldum ve arkaya Türk bayrağı yerleştirdim. 26 fotoğrafın montajı 2-3 gün sürdü. Sonra bunları kırtasiyede bastırdım. Ardından müdür beyin yardımıyla sınıfların duvarlarına astım." diye konuştu.



Bazı fotoğrafları bulmakta zorlandığını vurgulayan Karabacak, "Bunu yaparken bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmiyordum. Benim yaptığımı bile kimse bilmiyor. Aralarında 4-5 yıllık şehitlerimiz de var. Özellikle aziz Ömer Halisdemir'in de fotoğrafını adım, Karabük'ten bir şehidimiz vardı onları aldım." şeklinde konuştu.



Öğrencisine teşekkür belgesi veren okul müdürü Ercan Özcan da öğrencisinin böyle bir öneriyle geldiğinde çok duygulandığını dile getirdi.



Bu anlamlı çalışmaya destek verdiklerini anlatan Özcan, şöyle konuştu:



"'Harçlığından verdin gerekirse masrafını karşılayayım.' dediğimde kabul etmedi. Hemen çerçeveleri yaptırarak, isimliğin altına bütün sınıflarımıza yerleştirdik. 'Sadece her sınıfa ait olmayacak.' dedik. Sınıfa girene göz aşinalığı olacak, iki haftada bir sınıflarda yer değiştirecek. Bu şekilde çocuklarımızdaki duyarlılığa katkımız olursa güzel olur."