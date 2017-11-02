İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şırnak ve Tunceli'de öldürülen teröristlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlayan ve devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristler ile sıcak çatışmaya girdi.



Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 26 Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi.



IRAK'IN KUZEYİNE KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 19 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.



Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.