Şehitlerimizi uğurluyoruz

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan İstihkam Er Korkmaz, Piyade Çavuş Tuğ ile İstihkam Er Döngel'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan İstihkam Er Uğur Korkmaz'ın naaşı, Rize'nin Tophane Mahallesi Irmak Sokak'taki babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze aracına konularak Menderes Bulvarı'ndan Sahil Camisine getirildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal, Osman Aşkın Bak, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, şehit Korkmaz'ın öz geçmişi okundu.



Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı namazın ardından Tophane Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



"SALDIRIYI YAPANLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"



Saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Arif Tuğ'un cenazesi ise memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Tuğ'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Şenkaya Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alındıktan sonra Çamlıalan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından Tuğ'un cenazesi, cenaze namazının kılınacağı mahalledeki taziye çadırı önüne ulaştırıldı.



Erzurum Müftü Vekili Celal Büyük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından katafalktan alınan şehidin naaşı, bir süre askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra mahalle mezarlığında defnedildi.



Törende bazı vatandaşlar askerlere taziyelerini iletti. Törene katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da şehidin babası Haydar Tuğ'a refakat etti.



Şehidin naaşı toprağa verildikten sonra Bakan Akdağ, tabuta sarılı Türk bayrağını şehit babasına teslim etti.



Bakan Akdağ, taziye çadırında teselli etmeye çalıştığı Haydar Tuğ'a "Bu saldırıyı yapanların üstesinden geleceğiz. Haydar kardeşim, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Sizin evladınız bizim de evladımız artık. Milletin evladı oldu. Ne ihtiyacın olursa çekinme. Bunların üstesinden geleceğiz." dedi.



ŞEHİT ER DÖNGEL'E HÜZÜNLÜ VEDA



Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan İstihkam Er Kenan Döngel, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Döngel'in naaşı Erfelek Devlet Hastanesi morgundan alınarak tekbirler eşliğinde Erfelek Musa Can Meydanı'na getirildi. Cenazenin meydana getirilişi sırasında vatandaşlar Türk bayrakları açarak, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.



Şehidin annesi Şehime ve 4 yaşındaki kız kardeşi Livanur Döngel, burada Döngel'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Baba Özcan ile kardeşi Mertcan Döngel ise başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu arada İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş da cenazeye katılarak ailenin acısını paylaştı.



Erfelek Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatılan meydanda kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına konulan Döngel'in naaşı Akçasöğüt köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA