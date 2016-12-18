Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurladık

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi.

Kayseri'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan 21 yaşındaki er Yunus Emre Duran için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Tuğrul Türkeş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, cami avlusundaki şehit erin ailesine taziye dileklerini iletti.



Öğle namazının ardından şehit er Duran için cenaze namazı kılındı. Başbakan Yıldırım, elini tuttuğu şehit erin babası Mahmut Duran ile naaşın başına geldi. Cenaze namazının ardından Duran'ın naaşı askerlerin omuzunda top arabasına alındı.



Top arabası, şehit er Duran'ın ailesi ve yakınları ile devlet protokolünün oluşturduğu kortej eşliğinde avludan ayrıldı. Daha sonra askerler tarafından cenaze aracına alınan Duran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü. Duran'ın naaşını taşıyan cenaze aracı camiden ayrılırken güçlükle ayakta duran anne Selver Duran ile şehit erin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.



Bu arada, törene katılan kalabalık bir grup, cenaze namazı öncesinde cami avlusunda büyük boy Türk bayrağı açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İdam isteriz" sloganları attı.



İKİ ARKADAŞI TERÖR AYIRDI

Saldırıda şehit düşen piyade onbaşılar Muhammed Ali Ocak Yozgat'ın cenazesi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Ahmet Taş'ın naaşı ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.



Ocak ve Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, karayoluyla Çiçekdağı ilçesine getirildi. Babaevlerinde helallik alınmasından sonra cenazeler, tören için ilçe meydanına götürüldü.



İlçe meydanında şehitlerin babaları Selver Ocak ile Osman Taş, ayakta durmakta zorlandıkları için tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti.



Cenazeler, ilçe meydanına getirildiği sırada alanda bulunanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.



Kırşehir Müftü Vekili Bekir Ercan'ın ilçe meydanında kıldırdığı cenaze namazlarının ardından şehit Ahmet Taş Çiçekdağı İlçe Mezarlığı'nda, Muhammed Ali Ocak ise Yerköy Kale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Kırşehir ve Yozgat milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, askeri erkan, mülki idare amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Şehit onbaşılar Ahmet Taş ile Muhammed Ali Ocak'ın yakın arkadaş oldukları, acemi birliğini beraber tamamladıkları ve usta birliğinde vatani görevlerini yaparken şehit düştükleri öğrenildi.



Askerler, şehit annesinin ayaklarını havlularla sardı

Saldırısında şehit düşen istihkam er Kenan Döngel'in naaşı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Sinop'a gönderildi.



Şehit Döngel'in (21) cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Köseler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin annesi Şehime, babası Özcan, erkek kardeşi Mertcan ile kız kardeşi Livanur Döngel, taziyeleri kabul etti.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazı için ilçe merkezindeki antik tiyatronun önüne getirildi.



Bu sırada askerler, şehidin annesi Şehime Döngel'in ayağında yazlık ayakkabı olduğunu ve ıslanmasından dolayı üşüdüğünü fark etti. Annenin ayaklarını havlularla saran askerler, yarım saat içinde yeni ayakkabı ve çorap alarak, şehidin annesine giydirdi.



Aynı şekilde şehit yakınlarının soğuktan üşüdüğünü fark eden yetkililer, askeri montlarını çıkararak, şehidin akrabalarına giydirdi. Şehidin kardeşi Mertcan'ın da cenaze töreninde, ağabeyinin asker botu ve kabanını giydiği görüldü.



İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Döngel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, vatandaşlar tarafından tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.



Şehit Döngel'in naaşı, toprağa verilmek üzere Sinop'a gönderildi.



AFYONKARAHİSAR ŞEHİDİNE AĞLADI

Saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Kamil Tunç ise memleketi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Tunç'un (20) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Hocalar ilçesindeki babaevine getirildi. Burada şehidin sözlüsü Gonca Gülhan ile ablası Emine Yalçın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, ilçe meydanına götürüldü. Cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Tabuta sarılan baba İsmail Tunç, oğlunun fotoğrafını öptü. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Bu sırada şehidin fotoğrafı, rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Şehidin ablası Emine Yalçın, "Kardeşimin fotoğrafını yere düşürmeyin" diye ağladı.



Kırılan camları temizlenen fotoğraf, tekrar tabutun yanına konuldu.



İlçe meydanında İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehit Tunç'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Öte yandan dün acı haberi aldıktan sonra fenalaşarak Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan şehidin annesi Hamiyet Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



MUHABERE ONBAŞI ÖZEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Muhabere Onbaşı Abdülsamet Özen, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde toprağa verildi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde alınan helalliğin ardından Kandıra ilçesindeki Süllü Camisi'ne götürüldü.



Şehit babası Hüseyin Fehmi Özen, burada taziyeleri kabul etti.



İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kılınan cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi. Vatandaşlar dev Türk bayrağı açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.



Vatandaşların omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.



Şehit piyade er Amak'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Saldırısında şehit olan Piyade Er Serdar Amak da İzmir'in Menemen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Amak'ın (20) naaşı, Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Merkez Yeni Camisine getirildi.



Burada oğlunun naaşına sarılan anne Dilber ve baba Arif Amak ile şehidin 5 kardeşi gözyaşı döktü.



Şehidin cenazesinin önünde nöbet tutan tören mangasındaki askerlerin de ağladığı görüldü.



Tören için kente gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şehidin babası ile kardeşlerine sarılarak başsağlığı diledi.



Bir süre omuzlarda taşınan şehit Amak'ın cenazesi, daha sonra top arabasına konuldu.



Şehit Amak'ın naaşı, Şehit Asteğmen Kubilay Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.



ŞEHİT ER YÜCEL'E HÜZÜNLÜ VEDA

Saldırıda şehit olan er Raşit Yücel'in Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan alınan cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Evin önünde helallik alınmasının ardından İGSAŞ Camisi'nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.



Şehidin babası Ferit, annesi Şükran ve yakınları tören sırasında gözyaşı döktü.



Anne Şükran Yücel, şehit oğlunun tabutu başında "Oğlumu gösterin bana. 2 aydır görmedim. Ben onu vatana şehit verdim." dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, babası Ferit Yücel ve askerlerin omuzlarında taşınarak, tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.



Daha sonra cenaze aracına nakledilen şehidin naaşı, Körfez Şehitliği'nde toprağa verildi.



TERHİSİNE BİR AYA KALA ŞEHİT OLDU

Saldırısında şehit düşen piyade komando onbaşı Mustafa Cihan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kayseri'deki törenin ardından uçakla Adana'ya oradan da karayoluyla Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyüne getirildi.



Babaevinde helallik alınması sırasında anne Yasemin, baba Muhterem ve kardeşi Osman Cihan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Burada helallik alınmasından sonra cenaze, törenin düzenleneceği şehit Mustafa Cihan'ın mezun olduğu Karayiğit İlkokuluna götürüldü.



Bu arada, cenaze namazından önce bir yarbay, şehidin üşüyen kardeşi Osman Cihan'a parkasını giydirerek sarıldı.



Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra şehidin cenazesi yaklaşık bir kilometre omuzlarda taşınarak götürüldüğü köy mezarlığında defnedildi.



Şehidin kardeşi Osman Cihan, ağabeyinin şubatta askere gittiğini belirterek, "Terhisine bir ay kala şehit oldu. Adana'da sevdiği vardı, askerlik dönüşü nişanını yapacaktık. Olmadı kısmet değilmiş. En son dağıtım iznine gelmişti. Usta birliğinde izin kullanmamıştı. Askerden döndüğünde birlikte Antalya'ya gidip çalışacaktık. Kısmet olmadı. Yapanların Allah cezasını versin." dedi.



ŞEHİT ÇAVUŞ AĞAÇYETİŞTİREN'İN CENAZEİ TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda şehit düşen Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren'in cenazesi ise İstanbul Pendik'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Ağaçyetiştiren için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisinde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Arif, annesi Gül, kardeşleri Gökhan ve Göknur ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bazı milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, şehit Ağaçyetiştiren'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merasim mangasınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu.



Ağaçyetiştiren'in naaşı daha sonra cenaze aracına konularak, toprağa verilmek üzere Aydıntepe Mezarlığına götürüldü.



Bu arada ellerinde Türk bayraklarıyla cenaze törenine katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek "Kahrolsun PKK", "Hepimiz Mehmetiz, PKK'ya yeteriz", "İdam isteriz" sloganları attı.

Kaynak: AA