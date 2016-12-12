Şehitlerimizi uğurluyoruz

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvette görevli polis memuru Tanrıkulu, memleketi Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilirken, çevik kuvvet polisleri Atıcı ile Oğuz için de memleketleri Adana'da tören düzenlendi.

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvette görevli polis memuru Hakan Tanrıkulu, memleketi Sinop'un Durağan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Tanrıkulu'nun (21) naaşı Durağan ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra tekbirler eşliğinde İsmail Bey Camisi'ne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.



Şehidin annesi Ayşe Tanrıkulu, oğlunun naaşına sarılarak, teröre lanet okudu. Baba İzzet Tanrıkulu ise tabuta sarılarak, "Bayrağımızı yere düşürmedin, hakkım sana helal olsun oğlum" diye gözyaşı döktü.



Burada kılınan cenaze namazının ardından bir süre çevik kuvvet polislerinin omzunda taşınan şehidin naaşını daha sonra ilçe halkı omuzladı. Cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop Milletvekilleri Nazım Maviş, Barış Karadeniz, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin, Tanrıkulu ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu ve bir yıl önce göreve başladığı öğrenildi.



ŞEHİT ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ İÇİN ADANA'DA TÖREN



Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında önceki gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler Mehmet Atıcı (22) ve Adem Oğuz'un (30) Türk bayrağına sarılı naaşları, Adan Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.



Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından, Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazlarını kıldırdı.



Törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Şehitlerin yakınları, törende göz yaşı döktü, zaman zaman baygınlık geçirenler oldu.



Evli ve bir çocuk babası olan şehit Adem Oğuz'un 15 Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.



Oğuz'un naaşı, törenin ardından, babası Selim, eşi Belkıs ve annesi Yeter'in gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Aladağ ilçesine gönderildi.



Bekar olan ve 7 Temmuz 2016'dan bu yana İstanbul'da çalışan şehit Mehmet Atıcı'nın cenazesi de defnedilmek üzere İmamoğlu ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA