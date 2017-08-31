Şehitlerimiz yol göstericilerdir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "FETÖ, PKK ve IŞİD başta olmak üzere terörle mücadele şehitlerinin" yol gösterici olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ, PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen haklı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz, ülkemizde demokrasiyi, adaleti ve huzuru yeniden tesis etme kararlılığımızın yol göstericileridir." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, bayramların yoksullara, mazlumlara, çare bekleyenlere, kimsesizlere yakınlaşılan, geçmiş öfkeleri, kin ve nefret duyguların bir kenara bırakıldığı günler olduğunu belirtti.



"Ancak yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki Sevgili Peygamberimizin coşkuyla kutlanmasını istediği bayramların manevi ikliminden uzaktayız." değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, savaşlardan, çatışmalardan, ülkelerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan doğan kan ve gözyaşının, İslam coğrafyasında hızla kökleştiğini vurguladı.



Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca Müslümanın, geçmiş güzel günlerini acıyla anımsadığına dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, kalanların ise neredeyse onlarca yıldır huzur içinde bayram kutlamaktan mahrum bırakıldıkları coğrafyada, barışı çok daha büyük bir özlemle aradığını belirtti.



Türkiye'de de yüz binlerce ailenin adalete susamışlığının yarattığı tablonun, kendilerine sorumluluklarını anımsattığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, çöken liyakat sisteminin devletin adaletsizliğini kökleştirdiğini savundu.



Mahkemedeki adaletsizliğin yargıya inancı sarstığını, gelir dağılımındaki adaletsizliğin büyüdüğünü, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın ise önüne geçilemediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, yaşam tarzlarına, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik saldırılara her geçen gün yenileri eklendiğini, eğitimdeki adaletsizlik ve medya üzerindeki baskıların ise derinleştiğini ifade etti.



Toplumu kutuplaştıran, vatandaşları "biz ve onlar" diye ayrıştıran iktidar anlayışı karşısında yalnız olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, tüm kutsal dinlerin de özünü oluşturan adalet kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük." ifadesini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bu büyük buluşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkaniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son verecek. Kuruluşundan bu yana tüm mazlum devletlerin umudu olan, 'Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti' harcıyla karılmış Türkiye Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümü, sadece bizlerin değil tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet, demokrasi ve huzur ilhamının geri dönüşünü sağlayacak.



FETÖ, PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen haklı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz, ülkemizde demokrasiyi, adaleti ve huzuru yeniden tesis etme kararlılığımızın yol göstericileridir. Annelerin, babaların, eşlerin, terörle mücadelede anne ve babasını şehit vermiş evlatlarımızın bize yüklediği büyük sorumluluk da budur. Bu duygularla Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın hac farizasının kabulünü diliyorum.



Myanmar'da etnik temizliğe maruz kalan Arakan Müslümanlarının, iç savaşın yersiz-yurtsuz bıraktığı Suriyeli kardeşlerimizin ve ülkemizde adalet bekleyen yüz binlerce vatandaşımızın şahsında, bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü ile aynı güne denk gelen Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam dünyasına mutluluk, esenlik ve barış getirmesini umut ediyorum."