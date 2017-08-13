Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Batman Sason'da PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kepekci ve Jandarma Uzman Onbaşı Sezer ile Tunceli'nin Çiçekli köyü kırsalındaki operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verildi.

Necip Fazıl şehir Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehit Kepekci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, konvoy eşliğinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı.



Daha sonra Ulu Cami'ye getirilen şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.



Cenaze töreninde şehidin eşi Yasemin Kepekci, eşinin mavi beresini elinden bırakmadı.



Şehidin annesi Nigar Kepekci, oğlunun askeri parkası ile cenaze törenine katıldı.



İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.



Törene, Vali Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, Uğur Dilipak, İmran Kılıç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



ŞEHİT SEZER'İN CENAZESİ SAMSUN'DA DEFNEDİLDİ



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenazesi de memleketi Samsun'da defnedildi.





Bafra Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Sezer'in cenazesi, Çetinkaya Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından, Çetinkaya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.



Şehidi babası Hasan ve annesi Emine Sezer ile yakınları, bekar olan ve bir hafta önce görevine başladığı belirtilen şehit onbaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Sezer'in naaşı aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



TUNCELİ'DE ŞEHİT OLAN YILMAZ'IN CENAZESİ KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Tunceli merkez Çiçekli köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.



Şerife Cesur Sulakyurt Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Ayvatlı köyünde dedesi Bekir Yılmaz'ın evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, köy okulu bahçesine getirildi.



Eşi Kübra, şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan şehidin kardeşi Ebubekir Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Denizli'de tutuklu olan şehidin kardeşi Astsubay Yetiş Yılmaz da cenaze törenine izinli katıldı.



Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can ve Abdullah Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.