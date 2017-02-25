Şehitlerimiz memleketlerine gönderildi

El Bab'ta şehit olan 2 askerin naaşı, memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Bab'ın güneyinde keşif yaptıkları sırada terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.



Bab'ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde mayın keşfi yapıldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban ile Uzman Onbaşı Selman Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Yeşilkent Mezarlığı Morgu'ndaki otopsinin ardından askerler tarafından alınarak cenaze nakil aracına konuldu.



Cenazeleri askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehitler için burada tören düzenlendi.



Törene, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve diğer ilgililer katıldı.



Törenin ardından Çelik'in naaşı memleketi Kütahya'ya, Çoban'ın naaşı ise Balıkesir'e gönderildi.