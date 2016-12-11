Şehitler için tüm camilerde hatim indirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yurt içinde ve yurt dışında 90 binin üzerindeki camide, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen vatandaşlar için hatim ve dualar okunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'da dün gece yapılan terör saldırılarında şehit olan vatandaşlar için yurt içinde ve yurt dışındaki tüm camilerde özel program düzenlenmesi talimatını verdi.



Edinilen bilgiye göre terör saldırılarında şehit düşen vatandaşlar için Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenecek programlarda hatim ve dualar okunacak.



Bu programlar yurt içinde ve yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tüm camilerde gerçekleştirilecek.