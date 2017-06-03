Şehitler için iş yerlerine bayrak astılar

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 asker için esnaf iş yerine bayrak astı.

Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da olduğu 13 askerin şehit olması kentte üzüntüyle karşılandı.



Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı ve Yeni Mahalle Cizre Caddesi'nde bulunan esnaflar iş yerlerine Türk bayrağı astı.



Esnaflardan Emin Yürek, Tümgeneral Aydın ve silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 31 Mayıs'ın kendileri için kara bir gün olduğunu dile getiren Yürek, şöyle konuştu:



"Aydın Paşa burada çok seviliyordu. Çok mütevazi kişiliği vardı. Kimseye tepeden bakmaz, herkesle iyi anlaşan bir kişilikti. Şırnak halkı için çok değerli biriydi. Geldiği günden beri tümende fark yarattı. Oraya ayak basınca onu fark edebiliyordunuz. Onun yokluğunu çok hissedeceğiz. Geldiği günden beri terör mücadelesi ve başarısı zaten görülmektedir. Esnaf olarak 3 gün boyunca iş yerlerimizde bayrak asarak taziyemizi göstermek istedik. Hem şahsına hem de diğer kahramanlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm Şırnaklıların ve ülkemizin başı sağ olsun."



Elim bir kaza sonucu 13 değerli askeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten esnaf Rauf Kaya ise Aydın'ın Şırnaklılar tarafından çok sevildiğini söyledi.



13 şehidin her zaman kalplerinde olacağını ifade eden Kaya, "Onlar için çok üzgünüz. Şırnak halkı olarak ailelerine sabır diliyoruz. Rabb'im 13 şehidimizin mekanını cennet eylesin." dedi.



"AYDOĞAN PAŞA GÖNÜLLERDE TAHT KURDU"



"Terörle mücadelede kısa sürede çok büyük başarılar sağladığı için herkesin gönlünde Aydoğan Paşa taht kurdu" diyen esnaf Süleyman Özcan da kazadan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Tümgeneral Aydın'ın üst bölgede komutasındaki askerlerle terörün belini kırdığını belirten Özcan, şunları aktardı:



"Evlerimizde rahat yaşayalım diye o ve diğer komutanlar gecesini gündüzüne kattı. Türkiye'de şehit olan tüm askerler ve gaziler için üzülüyoruz. Esnaf olarak ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin."



