Şehitler anısına 10 bin kilometre pedal çevirdi

Çanakkale'deki 18 Mart törenlerine katılmak üzere 14 yıl bisikletiyle Ankara'dan Gelibolu Yarımadası'na gelen 73 yaşındaki Yılmaz, bugüne kadar şehitler anısına binlerce kilometre pedal çevirdi.

Bisikletiyle Ankara'dan yola çıkıp Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen 73 yaşındaki Fahri Yılmaz, bu sene de 4 gün pedal çevirerek Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.



Yılmaz, 12'si kesintisiz 14 yıl Ankara'dan Şehitler Abidesi'ne kadar toplamda yaklaşık 10 bin kilometre pedal çevirdi.



Fahri Yılmaz, uzun yıllardır Türkiye'nin "manevi başkenti" olarak kabul edilen Çanakkale'ye gelmekten büyük onur duyduğunu söyledi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri için 14 yıl bisikletiyle Ankara'dan kente geldiğini belirten Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen bisikletin pedalına bastığı andan itibaren kendisini başka bir dünyada bulduğunu anlattı.



Ömrü yettiği sürece Çanakkale'ye gelmeye devam edeceğini dile getiren Fahri Yılmaz, şöyle konuştu:



"Çanakkale tüm ülkemizin olduğu kadar dünya için de önemli bir kent. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 12 yıldır aksatmadan, aralıksız olarak bu törenleri izliyorum. Öncesinde 2 kez daha gelmiştim. Toplamda bu topraklara bisikletle 14 kez geldim. Yağmur çamur dinlemiyorum. Ankara'dan Şehitler Abidesi'ne kadar hesaplandığında sadece gelişim olarak yaklaşık 10 bin kilometre pedal çevirdim. 18 Mart yaklaşırken her yıl bende bir heyecan başlıyor. Her yıl aynı heyecanla buraya gelip şehitlerimiz için dua ediyorum. Bu ziyaretler ile ülkemizin bağımsızlığını kazanan askerlerimize manevi borcumu ödediğimi düşünüyorum."



"YOLA ÇIKMADAN İKİ HAFTA ÖNCE ANTRENMAN YAPIYORUM "



Yılmaz, Ankara'dan 11 Mart'ta yola çıktığını ve 4 gün pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaştığını belirtti.



Yolculuk öncesi her yıl olduğu gibi antrenman yaptığını belirten Fahri Yılmaz, "2 hafta kadar antrenman yapıyorum. Çünkü ben 18-20 yaşlarında değilim. O nedenle bunun bir sistemi olmalı. Yoksa Çanakkale-Ankara arasındaki mesafe, az bir mesafe değil. Antrenman olmazsa yaşım itibarıyla sıkıntı yaşarım." ifadelerini kullandı.



"ŞEHİTLERİMİZE SELAM GETİRİYORUM"



Ankara'dan gelirken kendisine iletilen selamları da şehitlere ulaştırdığını aktaran Fahri Yılmaz, "Ben yola çıkarken üzerime selam bırakıyorlar. Ben de bana bırakılan selamları şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip, kendilerine ulaştırıyorum. Çok şükür bu yıl da buradayız, bu yıl da selamları ilettim. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun." dedi.