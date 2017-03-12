Şehitler Abidesi'nde 'asırlık üniformalarla' duygulandıran provalar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı törenlerinde, savaş dönemine ait askeri üniformaları giyerek Şehitler Abidesi çevresinde ''saygı nöbeti" tutacak askerler, ilgi odağı oldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı törenlerinde, savaş dönemine ait askeri üniformaları giyerek Şehitler Abidesi çevresinde ''saygı nöbeti" tutacak askerler, provalar sırasında ilgi odağı oldu.



Gelibolu Tarihi Alanı'nda Çanakkale 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerleri asırlık üniformayla gören vatandaşlar duygusal anlar yaşıyor.



Askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çeken ziyaretçiler, Türk askerinin savaşırken taşıdığı kıyafet ve teçhizatı yakından tanıma imkanı buluyor.



Şehitler Abidesi çevresinde o döneme ait üniformalar ve savaşta kullanılan tüfeklerin benzeriyle provalar gerçekleştiren 20 asker, 18 Mart'taki törenlerde belirlenen 10 bölgede ''saygı nöbeti" tutacak.

''ÜNİFORMA, BU VATANIN NE ŞARTLAR ALTINDA KAZANILDIĞINI GÖSTERİYOR"



Almanya'dan Çanakkale'ye gelen Muhittin Korkmaz, Şehitler Abidesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.



Hep tarih kitaplarında okuduğu bölgeyi yakından görmek için geldiğini anlatan Korkmaz, "Buradaki şehitlerimiz bu vatan için savaştı. Onların ne şartlarda savaştığını daha iyi anlıyoruz. Burada savaş dönemine ait üniformaları giyen askerleri görünce duygulanıyoruz. Bu vatanın ne şartlar altında kazanıldığını bu üniformalarla daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.



