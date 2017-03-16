Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'da bulunan ve Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'da bulunan ve Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer.



ŞEHİTLER ABİDESİ



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 18 Mart'ta kutlanacak 102. yıl dönümü öncesinde Şehitler Abidesi'nin ışıklandırmaları yenilendi. Abideye giden ağaçlı yol, kırmızı led lambalarla ışıklandırıldı.



Şehitlikteki kabirlerin yanında bulunan yürüyüş yolları da led lambalarla aydınlatıldı. Böylece vatandaşların hava karardığında da şehitliği rahatlıkla gezebilmesi amaçlandı.



Gündüz binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Şehitler Abidesi, gece de ışıklandırma ile görülebiliyor.