Şehit yakınlarının kurasız hac heyecanı

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kurak'ın Malatya'da yaşayan anne ve babası, 5 yıl bekledikten sonra kurasız hacca gidecek olmaktan mutluluk duyuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, 2008-2017'de hacca gitmek üzere kayıt yaptıran tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız hacca götürülmesi talebinin Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca kabul edilmesi, bundan yararlanacak olanları heyecanlandırdı.



Hakkari'de Ağustos 2012'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 6 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kurak'ın babası Mustafa ile annesi Meryem de 5 yıl bekledikten sonra kurasız hacca gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Şehit babası Mustafa Kurak, geçmişe nazaran Türkiye'de çok şeyin değiştiğini söyledi.



Eşinin, 28 Şubat sürecinde İnönü Üniversitesinde çalışan kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Kurak, "Yanına gitti, içeri bırakmadılar, 'Çarşafın var' dediler. O zamanlar 'İrtica hortladı', üstünü örtenlere 'Doğru Suudi Arabistan'a gidin' diyorlardı. Bunlar unutulmaz, unutmadık. Biz şimdi Reisicumhurun, Başbakanın, 2. Ordu Komutanının, Jandarma Genel Komutanının yanına, her tarafa gidiyoruz. Davet ediyorlar, beraber yemek de yiyoruz, sohbet ediyoruz. Artık bu sorunlar kalmadı." ifadelerini kullandı.



Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine destek veren asker ve polislere tepki gösteren Kurak, şunları kaydetti:



"Bizim yemediğimizi, içmediğimizi, siz yiyip içiyordunuz. Silahlarımızla niye bizi taradınız? Derdiniz, davanız ne? Neyin peşindeydiniz? Kimi vuruyordunuz? Sen ne diye askerini, tankını, topunu çıkarıyorsun, kimi tarıyorsun? Darbe gecesi ve ardından yapılan demokrasi nöbetlerine gittik, bir ay boyunca Malatya Valiliğinin önünde bekledik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize destek verdik. Biz bu devlete, hükümete kötü diyemeyiz. Allah bir daha bize o günleri göstermesin."



"BİN OĞLUM OLSA, ŞEHİT OLMALARINDAN GURUR DUYARIM"



Şehit yakınlarının kurasız hacca gideceğini duyduklarında çok mutlu olduklarını belirten Kurak, "Kurasız hacca gidiyoruz, Allah devletimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımızın rütbesini daha da artırsın. Nasibimiz bu sene gitmekmiş. Oğlumuz şehit oldu, devlet gerekeni yaptı. Bin oğlum olsa, şehit olmalarından gurur duyarım. Ben gitmezsem, sen gitmezsen, öbürü gitmezse cepheye kim gidecek?" dedi.



Şehit annesi Meryem Kurak ise devletin ihtiyaç sahiplerini zor durumda bırakmadığını, herkese eşit muamele ettiğini söyledi.



Kurasız hacca gitmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kurak, "Devlet şehit ve gazi ailelerine, herkese bakıyor. Elhamdülillah öyle bir devletimiz var. Hacca gitmek daha başka oluyor. Gideceğimiz günlerde heyecan da çoğalacak. Kurasız hacca gideceğim söylenince, havalara uçtum, sevinç gözyaşları döktüm. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.