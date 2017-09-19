Şehit yakınlarının istihdamlarıyla ilgili düzenleme müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım." dedi.