Şehit yakınları ve gaziler 'ana darbe' duruşmasını izleyecek

15 Temmuz Derneği, vatandaşları, FETÖ 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki ana darbe davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmasını izlemeye çağırdı.

15 Temmuz Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da vatan için canını seve seve veren 250 şehidin kanına giren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yargı sürecinin farklı mahkemelerde yürüyen davalarla devam ettiği anımsatıldı.



Bu sürecin en kritik davası olan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ile 17 subayın yargılandığı, İstanbul'daki ana darbe davasının 29 Mayıs'ta Silivri'de görülmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Şimdi sıra 15 Temmuz’da meydanlarda ağır bedeller ödenerek kazanılan zafere mahkeme salonlarında sahip çıkmaya geldi. O gece destan yazan milletimizi, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Yarın hep birlikte Silivri’ye gidiyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz."



Açıklamada, duruşmayı takip etmek isteyenler için, Avrupa Yakası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası ve Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Derneği binası önünden saat 07.30'da araç kaldırılacağı duyuruldu.