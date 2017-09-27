Şehit ve gazi çocuklarının eğitim öğretim yardımı bugün ödenecek

Şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına eğitim öğretim yardımı bugün ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından şehit çocukları ile harp ve vazife malüllerinin kendileri ve çocuklarına yapılan eğitim öğretim yardımı artırıldı.



Bu kapsamda, eğitim öğretimine devam eden şehit çocuklarıyla gazilerin kendilerine ve çocuklarına her yıl SGK tarafından ödenen eğitim ve öğretim yardımı, 2017-2018 dönemi için yeniden belirlendi.



Buna göre ilköğretim (1-8. sınıflar) için bin 540, lise için 2 bin 310, yüksekokul için 3 bin 81 lira kişi başına eğitim öğretim yardımı tespit edildi. Ödemeler bugün yapılacak.



Kurum tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, 18 bin 953 öğrenciye toplam 39 milyon 878 bin 204 lira eğitim ve öğretim yardımı ödenecek.



Öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmaksızın bugünden itibaren, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Vakıflar Bankası, Şekerbank, Akbank, Ing Bank, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İş Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubelere, aylığını bunların dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine eğitim ve öğretim yardımı gönderildi.



Hak sahipleri veya yasal temsilcilerinin, yardımın gönderildiği bankanın herhangi bir şubesine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile müracaat etmeleri halinde ödemeler gerçekleştirilecek.



Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile de https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden, yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka ile ilgili bilgi edinilebilecek.



