Şehit ve gazi ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Yakınları Platformu üyesi bir grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.

Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarından sınır kapısı yakınlarında inen 50 kişilik grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak, sınır kapısından geçen askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Platformun kurucusu Fikret Özmen, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalbinin Afrin'de mücadele veren Mehmetçik ile birlikte attığını vurguladı.

Özmen, şehit ve gazi yakınları olarak gerekirse şehadet şerbeti içmeye hazır olduklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkisini kullanarak başlattığı harekatı her zaman destekliyoruz. Ordumuzun kısa zamanda ülkemizi tehdit eden ve sınırlarımızda yuvalanmış unsurları yok edeceğine inanıyoruz. Tüm dünyaya bu tür oyunlara izin vermeyeceğimizi ülke olarak anlatıyoruz. İnancımız ve imanımız tamdır. Biliyoruz ki vatan olmazsa iş, aş, eş, ana, baba, evlat olmaz, yani biz olmayız. Rabb'im vatanımızı sonsuza dek payidar eylesin."

Grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sınır birliklerini ziyaret etmek üzere kent merkezinden ayrıldı.