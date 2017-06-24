Şehit Üsteğmen Kalafat için tören

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Arif Kalafat için Elazığ'da tören düzenlendi.

Elazığ Havalimanı'ndaki törende, şehit Kalafat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Törene katılan şehidin eşi Gözde Kalafat ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Cenabı Allah'tan şehit üsteğmene rahmet diledi.



"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." diyen Yılmaz, bu bayrak ve vatan için en değerli varlığını canını feda eden bütün şehitleri saygı, hürmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.



"Biz şehitlerimizin hiçbir zaman ölmediğine, diri olduğuna inanıyoruz ve onların emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu menfur terör saldırısı bir arefe günü, bayram öncesi, ramazan günü gerçekleşti. Bu hadise terörün hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Terörü, terörün arkasındaki zihniyeti, terörü bir maşa olarak kullanarak halkımızın, ülkemizin, milletimizin huzurunu kaçıranları lanetliyorum. Bu eylemleri yapanlar, bu terör faaliyetlerini yürütenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Yaşadığımız bu acılar, geri adım atmamıza hiçbir şekilde sebep olmayacak, tam anlamıyla daha bir azimle, daha bir kararlıkla mücadele etmemizi sağlayacaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."



Terör hadiselerinin gerek güvenlik güçlerinin gerekse topyekun milletin mücadelesini gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Teröre karşı bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak tek bir millet olma şuuruyla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Devlet ve millet birlikteliğiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, sürekli ve kararlı bir şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.



Yılmaz, "Allah'ın izniyle bu belayı milletimizin başından defedeceğiz. Bu yolla ülkemizin ilerleyişinden, gelişmesinden, güçlenmesinden alıkoymaya çalışanlara da en güzel cevabı bu birlik ve beraberlik ruhu içerisinde vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Şehidin naaşı, törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.



Törene, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Tunceli Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, askeri ve mülki erkan katıldı.



Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı dün infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Arif Kalafat (26) hastanedeki müdahalelere rağmen şehit olmuştu.