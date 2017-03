Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak

Elazığ'da inşası süren ve İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı konulan şehir hastanesi tamamlandığında, günde yaklaşık 15 bin hastaya hizmet verilecek.

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismini taşıyan memleketi Elazığ'daki şehir hastanesi, tamamlandığında binlerce hastaya şifa sunacak.



Doğukent Mahallesi'nde geçen yıl inşasına başlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta kenti ziyaretinde, "Şehitlerin tepesini boş bırakmayan Fethi Sekin kardeşime buradan bir kez daha Rabbimden rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yeni yapılan şehir hastanesine şehidimizin ismini vererek adının şanına yakışır bir şekilde yaşatılacağına inanıyorum." ifadeleriyle ismini müjdelediği şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığınca yapımı hızla sürüyor.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk olacak ve 437 bin metrekare alana yapılacak hastanenin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.



Elazığ Valiliğince alınan karar ile şehit polis memuru Sekin'in isminin yaşatılacağı, bin 38 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinde günde yaklaşık 15 bin hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.



İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuş, yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin hızla tamamlanması için bin 500'ü aşkın personelin gece gündüz demeden hummalı çalışma yürüttüğünü söyledi.



14 katlı olacak binanın son katına gelindiğini, ana bina inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 85'e ulaştığını ifade eden Akkuş, ek binalarla birlikte inşaatın yüzde 30'unun tamamlandığını belirtti.



"HER İKİ COĞRAFYAYA DA HİTAP ETMİŞ OLACAK"



Akkuş, hedefleriyle uyumlu ilerlediğini vurgulayarak, "Nihai hedefimiz 1 Eylül 2018'de burada ilk ameliyatımızı yapabilmek." dedi.



Toplam bin 38 yataklı planlanan hastanenin ana kampüsünde üç ana bina olacağını anlatan Akkuş, bunlardan birinin 299 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, diğerinin 493 yataklı genel hastane, üçüncüsünün de genel hastane ve psikiyatri hastanesi olacağını bildirdi.



Akkuş, bunların dışında da binalar yapılacağını belirterek, "Bunlar 63 yataklı ağız diş sağlığı merkezi, 150 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi. Bu şehir hastanesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk olmuş olacak. Her iki coğrafyaya da hitap etmiş olacak." ifadelerini kullandı.







HELİPORT DA OLACAK



Hastanede heliportun da olacağını vurgulayan Akkuş, ağır vakaların zaman kaybı yaşanmaması için hava yolu ile hastaneye ulaştırılacağını aktardı.



Akkuş, günde 15 bin civarında hasta ağırlamayı planladıklarına işaret ederek, yaklaşık 5 bin personelin görev yapacağını kaydetti.



Şehrin sağlık turizmiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Akkuş, üniversite ve kamu hastaneleri ile özel hastanelerin obezite cerrahisi, kanser onkolojisi, estetik ve diğer alanlarda her geçen gün geliştiğini anlattı.



Akkuş, yurt dışına açılmakla ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Şu an özellikle obezite cerrahisinde ilimize Avrupa, Asya ve Ortadoğu'dan hasta sirkülasyonu var. Ancak bizim yeni yapılan, 5 yıldızlı otel konforuna sahip olacak şehir hastanesine daha çok hasta alabilme, kente girdi sağlayabilme, turizmi de canlandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah şehir hastanemiz tamamlandığında bu konuda da daha ileri bir düzeye gelmiş olacağız."



"ŞEHİT SEKİN'İN İSMİ BU KURUMDA İLELEBET YAŞAYACAKTIR"



Akkuş, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin memleketi Elazığ'da yapımı süren şehir hastanesine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Şehadete yürürken birçok insanın hayatını kurtaran şehidin isminin verildiği hastane ile bundan sonra hastalara şifa verileceğini belirten Akkuş, ilde şu anda yapımı devam eden en büyük yatırım olan şehir hastanesinin insanların hayatını kurtarma, onlara şifa olma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Akkuş, fikrin Elazığ Valisi'ne ait olduğunu anlatarak, "Büyük kahramanımız, hemşehrimiz Sekin'in isminin insanların hayatını kurtarma yolunda onunla bağdaşan, insanların hayatını kurtarmaya devam eden, insanlara şifa olan şehir hastanesinde yaşatılmasını uygun gördük. Konuyu şehidin ailesiyle paylaştık. Son olarak da yapılan istişare sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız kenti ziyaretinde bunu müjdeledi. Şehit polisimizin ismi insanlara şifa veren, insanların hayatını kurtaran bu kurumda ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.