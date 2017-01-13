Son Dakika!
Şehit Sekin'in adı Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi

Şehit Sekin'in adı Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ismi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda açılan Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi.
12
Gündem 13 Ocak 2017 - 16:47

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE