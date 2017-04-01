Şehit Savcı Kiraz için hatıra ormanı oluşturuldu

Sakarya'da, iki yıl önce görevi başında şehit edilen Savcı Kiraz için hatıra ormanı oluşturuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.



Görevi başındayken terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında rehin alındıktan sonra 46 yaşında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın vefatının ikinci yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hatıra ormanı oluşturuldu.



TEM Otoyolu kenarında Orman Bölge Müdürlüğünün kullanımındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, yargı camiasının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 31 Mart 2015 tarihini unutmayacağını söyledi.



Törende, Kiraz için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Özel ve törene katılanlar daha sonra hatıra ormanına fidan dikti.



Etkinliğe, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Haydar Memiş, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, hakimler, savcılar ve kurum çalışanları katıldı.