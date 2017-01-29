Şehit polis Sekin için mevlit okutuldu

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da mevlit okutuldu.

Elazığ Belediyesi ile İl Müftülüğünce, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında dikkati ve kahramanlığıyla faciayı önleyen polis memuru Sekin için İzzetpaşa Camisinde mevlit programı düzenlendi.



Programda, 2010 Dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi hafız Ali Tel ile 2013 Kur'an-ı Kerim güzel okuma Türkiye birincisi hafız Habip Deveci Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.



Tüm şehitlerin ruhları, ülkenin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için dua edilen programda, vatandaşlara mevlit şekeri, gül suyu ve lokum dağıtıldı.



Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, şehit Fethi Sekin'e tüm Türkiye'nin sahip çıktığını bildirdi.



Devlet ile milletin şehidin ailesine sonuna kadar sahip çıkacağını belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:



"Allah memleketimizden bu tür yiğitleri eksik etmesin. Eğer bu millet bu devlet bu kadar zor şartlar altında hala dimdik ayakta kalıp yoluna devam edebiliyorsa bu kahraman evlatlarımızın, şehitlerimizin sayesindedir."



Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise oğlunun şehit olduğu gün ameliyat olduğunu o nedenle cenaze törenine katılamadığını ifade etti.



Oğluna Elazığ'ın ve tüm Türkiye'nin sahip çıktığını vurgulayan Sekin, "Oğlum Elazığ'ın gururu, Türkiye'nin gururudur. Ben hep vatanımı korudum vatan sağolsun." dedi.



Programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı​