Şehit Onbaşı Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da sulama kanalına düşüp boğularak şehit olan Piyade Onbaşı Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Bekir, annesi Hayriye, kardeşi Samet Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara Valisi Ercan Topaca, milletvekilleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı.



Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Altındağ Karapürçek Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.