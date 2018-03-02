Bir hafta önce bu şiiri okumuştu ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm

Şehit askerler arasında yer alan ve Diyarbakır’da Jandarma Komando Taburu’nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin’e gitmeden önce bu şiiri okumuştu.

Bulmak' şiirinden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' sözlerini okumuştu.

23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, dün çıkan çatışmada şehit oldu. Taha Koç, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için Diyarbakır’daki birliğinden silah arkadaşları ile yola çıkarak Afrin’e gitmek üzere geçen hafta Gaziantep İslahiye’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Müşterek Görev Merkezi’ne geldi.

Silah arkadaşları ile birlikte Müşterek Görev Merkezi’nde Cuma namazına giderken DHA’ya konuştu. Taha Koç, Cuma namazına giderken şair, yazar, düşünce adamı ve eski milletvekili Erdem Bayazıt’ın 'Bulmak' şiiri bölümünden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm' sözlerine okudu.

HENDEK OPERASYONLARINDAN GÖREV ALMIŞTI

Diyarbakır’daki Jandarma Komando Taburu’nda görevli olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Diyarbakır Sur’daki hendek operasyonlarında da görev aldığı belirtildi.

EMİR KOMUTA BORNOVA JANDARMA KOMANDO TUGAYI’NDA

20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın ikinci aşaması olarak değerlendirilen ; meskun mahal ve teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişini engellemek için Türkiye’nin birçok ilinden yola çıkan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri geçen hafta Gaziantep İslahiye’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Müşterek Harekat Merkezi’ne geldi.

Buraya gelen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı’nın emir komutasına görev yapacağı öğrenildi.

İLK GİDEN GRUP BORNAVA VE DİYARBAKIR’DA GÖREV YAPAN JÖH’LER

Afrin’deki meskun mahal ve teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimini engellemek için bölgeye ilk giden grubun İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı ve Diyarbakır 4. Taktim Jandarma Komando Taburu’nda görevli Jandarma Özel Harekat timleri olduğu öğrenildi. Dün çıkan çatışmada da her iki birlikten 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı.

MERMİLERİ BİTENE KADAR ÇATIŞTILAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Afrin Bilal (Bilelko) Köyü bölgesinde görev yapan İzmir ve Diyarbakır’dan gelen JÖH’lerin 1082 rakımlı tepede teröristler ile kahramanca çatıştıkları belirtildi.

Saklandıkları arazi ve tünellerden çıktığı belirtilen teröristleri etkisiz hale getirmek için JÖH’lerin son mermileri bitinceye kadar çatıştıkları ve ardından şehit oldukları öğrenildi. Çatışmada ise 7O’in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA