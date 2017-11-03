Şehit memleketine getirildi

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Sercan Kara'nın naaşı askeri uçakla getirildiği Isparta'da ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Sercan Kara'nın naaşı, askeri uçakla memleketi Isparta'ya getirildi.



Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na taşınan şehidin cenazesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar tarafından karşılandı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalık geçiren şehit annesi Dilek Kara ve bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.



Piyade sözleşmeli er Sercan Kara'nın naaşı cenaze aracına konulduğu sırada babası Menderes Kara, "Allah belanızı versin. Nasıl kıydınız. Aslan parçası, Allah mekanını cennet eylesin. Vatan sağ olsun. Gurur duyuyorum oğlum seninle gurur. Ciğerlerimi söktün babam." dedi.



Acılı aileyi Isparta Vali Günaydın teskin etmeye çalıştı. Şehidin kardeşi Adil Kara ise bir askere sarılarak ağladı.



Sercan Kara'nın naaşı, dua edilmesinin ardından konvoy eşliğinde Gelendost Devlet Hastanesi morguna taşındı. Hastane önüne gelen şehit yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü.



Şehidin cenazesinin, cuma namazı sonrası Gelendost ilçesi Yenice köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.