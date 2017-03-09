Şehit komiser Arslan'a son veda

Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü komiserlerinden Arslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat’ta toprağa verildi.

Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü komiserlerinden Mahmut Arslan (43), memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.



Arslan için Çapanoğlu Büyük camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından Arslan'ın cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine, Arslan’ın yakınları, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, emniyet personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Arslan’ın, evli ve 2 kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü komiserlerinden Arslan, dün, görev yaptığı ekip otosunda sabah saat 10.00 sıralarında kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.