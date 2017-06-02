Şehit kaymakam Safitürk'ün adı okulda yaşatılacak

Konya Valiliği tarafından Akşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı törenle "Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.

Konya Valiliğinin aldığı kararla Akşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı, "Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.



Okul bahçesindeki düzenlenen törende konuşan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, bütün şehitlere Allah'tan gani gani rahmet dilediğini söyledi.



Şehit haberlerini izlerken yaşadığı üzüntüyü dile getiren Safitürk, "Benim yavrumun elinde kalaşnikof yoktu. Tabanca, silah yoktu. Elinde kalem vardı, millete hizmet vardı. Benim yavrum katledilinceye kadar bizim çocuğumuz biliyorduk. Katledilince tüm milletin gönlünde taht kurmuştur. Allah, bütün şehitlerimize bu ramazan sevabı ile rahmet eylesin." dedi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de şehit kaymakamın adını okulda yaşatarak, ilelebet kendisine olan minnetlerini bir nebze de olsa göstermiş olacaklarını ifade etti.



Muhammet Fatihlerin ölmeyeceğini vurgulayan Erdem, "Kendisinden Allah razı olsun. Bu ülke huzur içerisinde yaşasın diye en büyük fedakarlığı yapıp, hayatını bu memleket için vermiştir. Bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz de birer 'Muhammet Fatih' olacaktır. İnşallah bu güzel isim burada sonsuza kadar kalacak ve dün olduğu gibi bugün de yarın da anılmaya devam edecek. Gelecek nesillere örnek olmaya devam edecek." diye konuştu.



"HAİNLER BU HİZMETLERDEN RAHATSIZ OLDU"



Erdem, Safitürk'ün Derik ilçesinde güzel hizmetler yaptığını herkesin çok iyi bildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Hainler bu hizmetlerden rahatsız oldu. Devletin kaymakamının o bölgeye hizmet götürmesinden, halkın içinden çıkan üst düzey bir ismin halkla kaynaşmasından rahatsız oldular. Dünyanın egemen güçlerine karşı çıkıp, mazlumun yanında olmasından rahatsız oldular. Bu milletin cesaretinden, imanından rahatsız oldular. İşte bu satılmış zavallılar, millete bu ihaneti yapmışlardır. Hain ve alçak saldırılarıyla Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizi, milletimizin şerefli evladını şehit etmişlerdir. Cenab-ı Allah'a hamdolsun, millet, bayrak, din düşmanı yerli ve yabancı hainler, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da olduğu gibi hiçbir zaman bu milletin karşısında duramayacaklar, yok olacaklardır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Türkiye'nin önünde hiçbir şer güç duramaz."



Bunun için çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Erdem, "Türkiye'yi güçlü kılmanın yolu, Türk gençlerinin daha iyi eğitim almasından, milli ve manevi değerleriyle güçlendirilmesinden geçiyor. Türkiye'yi daha iyi bir eğitime kavuşturmak, evlatlarımıza daha iyi eğitim verebilmek için işte bu okullarımızı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Törene katılan şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk, konuşmalar sırasında oldukça duygulandı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.