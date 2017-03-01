Şehit isimleri okulda yaşayacak

Siverek ilçesinde bir okulun kütüphanesine ve çalışma atölyesine Astsubay Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

İlçenin Fırat Mahallesi'nde bulunan Selçuk İlkokulunda Türk Eğitim-Sen ile İyilik Melekleri Derneğinin ortak oluşturduğu atölye ve kütüphanenin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.



Burada konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, desteklerinden dolayı kuruluşlara teşekkür ederek, vatanı için canını veren şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.



Şehitlerin anlamlı bir şekilde anılmaya devam edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirmek adına bir etkinlik düzenlenmiş. Aziz şehitlerimizin isimlerini bu anlamlı etkinlikte ölümsüzleştirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bilgi bir güçtür, bilgiye ulaşmanın yolu kitap okumaktır, araştırma yapmaktır, maalesef ülkemizde kitap okuma oranı istenilen düzeyde değil, bu tür etkinliklerle okuma oranını yükselteceğiz." diye konuştu.



İyilik Melekleri Derneği Başkanı Nihal Çeteci de herkesin vatanına karşı bir borcu bulunduğunu söyledi.



Organizasyona destek vermekten onur duyduklarını aktaran Çeteci, şehitlerin isimlerini yaşattıkları için mutlu olduklarını anlattı.



Şanlıurfa'da görev yapan şehit polisin kardeşi Vedat Sekin de organizasyona davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, şehit ağabeyi gibi Halisdemirler ve Sekinler'in Türkiye'de hiç bitmeyeceğini vurguladı.



Konuşmaların ardından okulun çalışma atölyesine FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, kütüphanesine ise İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis memuru Fethi Sekin adı verildi.