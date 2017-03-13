Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret için 13 gün yürüdü

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'i sürekli rüyasında gördüğü için Burdur'un Bucak ilçesinden yürüyerek Niğde'ye doğru yola çıkan Koç, 13 gün sonra şehidin kabrine ulaştı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i sürekli rüyasında gördüğü için Burdur'dan yürüyerek Niğde'ye doğru yola çıkan Osman Koç, şehidin kabrine ulaştı.



Burdur'un Bucak ilçesinden eline aldığı Türk bayrağı ve memleketine ait toprakla 1 Mart'ta yola çıkan 63 yaşındaki Koç, 13 gün sonra Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki Halisdemir'in kabrine geldi. Memleketinden getirdiği toprağı şehidin kabrine döken Koç, dua etti.



Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin kabrine ulaştığına şükrederek bundan sonra ölse de gam yemeyeceğini söyledi.



Şehit Halisdemir'in darbeci generali alnından vurduğunu ve şehit düştüğünü ifade eden Koç, şöyle konuştu:



"Buraya gelmeye ahdettim, söz verdim. İmkanlarım kısıtlı. Garibanım, gelememiştim. Bu sefer rüyama girmeye başladı. Eve gitmemeye başladım. Evime gidip uyuduğumda rüyama giriyordu, sokağa çıkıyordum. Sabahlara kadar geziyorum, deli divane. Daha sonra kabrini ziyaret etmeyi kafama koydum, hazırlığımı yaptım ama sağlık problemim çıktı. Hastaneye gittim, acil doktoru kontrol etti, iki iğne vurup sabaha ameliyat edeceklerdi. Ben de doktora 'Edirne'ye gideceğim, otobüs bileti aldım, iptal edip geleyim' diyerek hastaneden kaçtım. Bu sevdama kavuştum."



Koç, yol boyunca insanlardan çok ilgi ve destek gördüğünü belirterek "Yolda geldiğim güzergahta gördüğüm sevgi ve saygı, görülmeye değerdi. Saygı, benim şahsıma değildi, benim yürümüş olduğum kutlu yolculuğuma, sevdamaydı. Ben de bu sevdayı bu memleketin insanında gördüm. Ne mutlu bu insanlara, bu sevda olduğu sürece bizi bu yaratıklar kesinlikle bertaraf edemeyecek. Cumhuriyetimizi ilelebet yıkamayacaklar." dedi.



Yol boyunca kendisini görenlerin Halisdemir'e selam gönderdiğini dile getiren Koç, "Bir vatandaşımız, bayrak gönderdi, ben Bucak'tan toprak getirdim, evladımızın kabrinin üzerine dökmek için. Dünyanın en mutlu insanı benim şu anda. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükür ediyorum." dedi.



Buradan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına gideceğini aktaran Osman Koç, yürüyüş boyunca yanından ayırmadığı Türk bayrağını TBMM'ye teslim edeceğini kaydetti.



Koç, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i de ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.