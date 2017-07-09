Şehit çocukları sünnet konvoyunu makam araçlarıyla yaptı

Diyarbakır ve Ağrı'da 2015'te düzenlenen terör saldırılarında şehit olan polis memuru Çetin'in çocukları Eymen ve Emin ile şehit Uzman Çavuş Bayrak'ın oğlu Berkay, sünnet düğünü için kendilerine tahsis edilen makam aracı ile konvoy yaptılar.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haydar Çetin'in çocukları Eymen ve Emin için sünnet töreni düzenlendi.



Bir düğün salonunda gerçekleşen törene, şehit polisin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 8 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Emin'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.



Topçu'nun makam aracıyla törenin yapılacağı yere gelen Eymen ve Emin salona mehter marşıyla girdi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şehidin babası Dilaver Çetin, oğlunun 19 ay önce şehit olduğunu anımsattı.



Şehit babası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Çetin, "Şehidimizin çocuklarının bugün mutlu günü. Gönül isterdi ki babasıyla bu töreni yapsınlar ama olmadı. Çok mutluyum bir o kadar da üzgünüm. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Sekiz yaşındaki Eymen Çetin de sünnet töreni yapıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.



Tören, şehit Haydar Çetin ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.



VALİ ŞEHİT OĞLUNA MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ



Tokat Valisi Ömer Toraman da makam aracını süsletip Ağrı Doğubeyazıt Çaldıran Karakolu Karakent köyü mevkisinde 2015'de yol emniyet ve kontrol görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın ailesinin yaşadığı Topçubağı Mahallesi Yurt Sokak'taki eve gönderdi.



Makam aracına binen şehidin oğlu Berkay Bayrak, mutluluğunu dile getirerek, "Büyüyünce jandarma olmak istiyorum. Bugün çok güzel. Hep böyle olsa keşke." dedi.



"ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN BİZE EMANETİ"



Vali Toraman, mutlu gününde şehit oğlu Berkay Bayrak'ı yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Berkay'ın sünnet törenini gerçekleştireceğiz. Allah ona uzun, sağlıklı ömür versin. Hızla büyüyor, memleketine ve ailesine faydalı birisi olacak inşallah. İlerde belki de görevi kendisine teslim ederiz. Vali amcasının arabası ile dolaşmak istemiş. Konvoyunu yaptı, dolaştı. Biz onun mutlu gününde yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Onların yanındayız. Her zaman onların destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket huzur ve güvenlik içinde. Şehitlerimizin çocukları bizim çocuklarımız. Berkay da bizim yavrumuz."



Sünnet törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve vatandaşlar katıldı.



