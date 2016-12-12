Şehit cenazesine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu

İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Usta için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye girerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, taziyeleri kabul eden şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Cenazeye, şehidin ailesi, yakınları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, polisler ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Allah'tan şehitlere rahmet dileyerek, "Ülkemiz bir terör tehdidiyle karşı karşıya. İçimiz yanıyor ama teröre karşı da elhamdülillah dimdik millet olarak duruyoruz. Bu dünyaya geldik bir gün gideceğiz. Hani erken ölüm der bazıları. Erken ölüm, diye bir şey yoktur. Çünkü vadeyi takdir eden biz değiliz. Önemli olan bu dünyadan ayrılışın nasıl olacağıdır. Şerefli ayrılıklar vardır, normal ayrılıklar vardır, bir de şerefsiz ayrılıklar vardır. Şehitler en şerefli ayrılıkla aramızdan ayrılırlar." ifadelerini kullandı.



Şair Cengiz Numanoğlu'nun, "Şehitler diyorlar ki görünüşe kanmayın/Tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın/Biz, ölümü öldüren bir iman taşıyoruz, Kur'an-a andolsun ki dipdiri yaşıyoruz/Ana, baba, eş, kardeş, silin gözyaşınızı/Bu şeref size yeter, dik tutun başınızı/Bu ilahi şöleni veda sanmayın sakın/Biliniz ki Cennette, buluşmamız çok yakın" dizelerini okuyan Yaran, şehidin yakınlarına sabır, yaralılara da şifalar diledi.



Yaran, cennetlik olan şehitlerin huzur, güvenlik, vatan, millet ve İslam için canlarını feda ettiklerini belirterek, şehit Haşim Usta için helallik aldı.



Namazın ardından Usta'nın cenazesi Çevik Kuvvet tören kıtası tarafından omuzlara alınarak araca taşındı. Şehidin kızı Melis Usta'nın bu sırada sürekli babasının tabutuna dokunduğu görüldü.



Şehit Usta'nın cenazesi, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliğinde götürüldü.

Kaynak: AA