Şehit babası evlat acısını şiirlere döktü

Muğla'da şehit babası Mehmet Yılmaz, oğlunun acısını unutmak için 11 yılda yazdığı 3 binden fazla şiirle 3 kitap çıkardı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Erimli beldesi yakınlarında teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve Asayiş Şube Müdürü Yarbay Alim Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz, 11 yılda yazdığı 3 binden fazla şiirle 3 kitap çıkardı.



Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Ümmü Yılmaz ile yaşamını sürdüren şehit babası Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 8 Nisan 2006'da Elazığ'ın Arıcak ilçesi Erimli beldesi yakınlarında teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olduğunu hatırlattı.



Kendisinin de emekli bir asker olduğunu belirten Yılmaz, şehit oğlunun acısını hiç unutmadığını ve unutamayacağını söyledi.



Şehit oğlunun acısını yazdığı şiirlere döktüğünü anlatan Yılmaz, "Yazdığım şiirlerde, yaşadığımız acıları dile getiriyorum. Oğlum şehit olduktan sonra gözlerime uyku girmedi. Kendimi dağlara, taşlara vurdum. Gözümün önüne mısralar döküldü. Hepsini bir kenara not ettim ve şiir yazmaya başladım. 11 yılda 3 binden fazla şiir yazarak 3 kitap çıkardım. Geceleri ansızın kalkıp, oğlumun acısıyla bir şiir kaleme alıyorum. Bu şiirlerin büyük bölümünü, gözüme uykunun girmediği gecelerde yazdım." dedi.



Yılmaz, 2006 yılında "Yiğidim ve şehidim'", 2015 yılında "Acıların Babası", 2017 yılı mayıs ayında ise "Vatan ve Bayrak Aşkı" isimli üç şiir kitabını çıkardığını, acılarını anlattığı şiirlere Muğla Valiliğinin de destek verdiğini dile getirdi.



"TUNCELİ'DE NÖBET TUTAN ASKER ARIYOR"



Kitaplarının ülkenin dört bir yanına hatta birçok askeri birliğe ve karakola dağıtıldığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:



“Kitabım ülkemizin en ücra karakollarına dahi ulaştı. Askerler ve vatandaşlar beni 'Mehmet Amca' olarak tanıdı. 3 bin şiirim oldu. Geçtiğimiz günlerde felç geçirdim ama iyileşmeye başladım. Bundan sonra sağlığım el verdiği sürece yazmaya devam edeceğim. Gece saat 2’de 3’te telefonum çalıyor. Tunceli’den nöbet tutan asker arıyor. 'Mehmet amca hem nöbet tutuyorum, hem senin şiirlerini okuyorum hem de ağlıyorum' diyor. Hakkari'den, Bingöl'den ve yurdun çeşitli yerlerinden beni şiirlerim için arıyorlar."



Yılmaz, tüm şehit babalarının acılarına ortak olduğunu vurgulayarak tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.



"EŞİM ACILARINI ŞİİRLE UNUTUYOR"



Şehit Yarbay Alim Yılmaz'ın annesi Ümmü Yılmaz ise eşinin yazdığı şiirlerle acılarını hafiflettiğini söyledi.



Yazdığı şiirlerin kitap haline getirilmesine destek veren Muğla Valiliğine teşekkür eden Yılmaz, "Valimiz, Alay komutanımız, emniyet müdürümüz ve vatandaşlar her zaman ve bayramlarda bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah hepsinden ve milletimizden razı olsun." dedi.