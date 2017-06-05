Şehit Aydın'ın ismi yönettiği operasyona verildi

Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Tümgeneral Aydın'ın yönettiği operasyon, şehidin adıyla anılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, İncebel Dağları-Kato Operasyonu, 31 Mayıs 2017'de Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla şehit olan ve operasyonu başından beri yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adıyla, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" olarak anılacak.



47 gündür devam eden operasyon kapsamında, 31 Mayıs-4 Haziran'da teröristler tarafından kullanılan 6 yeni mağaranın belirlenmesiyle bölgede tespit edilen mağara sayısı 97'ye çıktı.



Tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramalarda, 32 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 bin kalaşnikof mühimmatı, bin doçka mühimmatı, 176 el bombası, 2 bin 500 bixi mühimmatı, bin 500 HK-33 mühimmatı, 10 adet RPG-7 a/t sevk fişeği, bir anti tank mayını, 25 adet T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü, 50 adet M-16 dipçiği, bir doçka mekanizması, 10 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyonda toplam 751 muhtelif tipte silah, 411 bin 335 muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.