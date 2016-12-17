Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi, son yolcuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sine getirildi. Cenaze törenine şehidin babası Haşmet, annesi Rabiye, eşi Sibel Külekçi ve büyük kızı Cansu ile yakınları katıldı.



Cenaze töreninde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve milletvekilleri de hazır bulundu.



Şehidin annesi, tören alanına tekerlekli sandalyede getirilirken, iki kızı bulunan şehidin büyük kızı Cansu ise babasının son yolculuğuna uğurlandığı töreni yakınlarının kucağında izledi.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: AA