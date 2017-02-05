Şehit askerin cenazesi 39 gün sonra iade edildi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 29 Aralık 2016'da şehit olan Azerbaycan askerinin cenazesi 39 gün sonra iade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çingiz Gurbanov isimli şehit askerin cenazesinin bugün iade edildiği bildirildi.



İade işleminde AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri de hazır bulundu. Şehit askerin cenazesi Bakü'ye gönderildi.



29 Aralık 2016'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan Ermeni keşif timiyle Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada Ermenistan ordusundan üç asker öldürülmüş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit düşmüştü. Şehit Gurbanov'un naaşı Ermeni askerlerce karşı tarafa götürülmüştü.