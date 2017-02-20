Şehit annesinin selamı yerine ulaştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Alsancak'ın ailesi kutsal topraklara gelerek umre ziyaretini gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 11 Şubat'ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak'ın ailesi umre ziyaretini yapmak üzere geldikleri kutsal topraklarda kendilerine emanet edilen bayrağı Uhud Şehitliğine ulaştırdı.



Şehit Uzman Çavuş Alsancak'ın Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninde "Peygamber Efendimize selam söyle Yusufum" sözleriyle tüm Türkiye'yi ağlatan anne Gülseren Alsancak, "Buralara gelip Peygamberimize selamı kendim iletebileceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu nedenle şehit olan evladıma, Peygamber Efendimize selam söylemesini tembih ettim. Allah nasip etti, Peygamberimizin ayağına kadar gelmek ve selamı kendimiz iletmek kısmet oldu. Allah devletimizden razı olsun." dedi.



Uhud Savaşı'nda şehit olan 70 sahabenin kabirlerinin bulunduğu şehitliği ziyaret ettiklerini anlatan şehit annesi, "Peygamberlikten sonraki en yüksek makam şehitlik. Biz de evladımızı vatan uğruna şehit verdik. Üzüntülüyüz ancak burada Peygamber Efendimizi ve Uhud şehitlerini, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret etmek fırsatı bulduk. Allah tüm şehitlerle birlikte evladımızı da cennetine alsın inşallah." diye konuştu.



Şehidin babası Ali Alsancak da kutsal toprakları ziyaret etmekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Ali Alsancak, "Ölmeden önce bize de buraları görmeyi nasip etmesi için üç aydır dua ediyordum." dedi.



ŞANLI BAYRAĞIMIZ ŞEHİTLERİN EFENDİSİNİN HUZURUNDA



Şehit ailesinin kutsal toprakları ziyaret edeceğinin kesinleşmesi üzerine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz tarafından, Hazreti Muhammed ve Uhud Şehitliğine sunulmak üzere tüm şehitleri temsilen gönderilen Türk bayrağı da aile tarafından Medine'ye getirildi.



Ali ve Gülseren Alsancak tarafından getirilen bayrak, Medine'de Mecsid-i Nebevi'de, Kırıkkale'nin yetiştirdiği din adamlarından Mehmet Efe Hoca tarafından okunan duanın ardından aile tarafından Cidde Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Bahattin Akyön ile Uhud Şehitliğine götürüldü ve buradaki görevlilere "tüm şehitlerimizin aziz ruhlarının hatıratı" olarak teslim edildi.



Türkiye'den getirilen bayrağın şehitliğe teslim edilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.



ŞEHİT AİLESİ CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU TARAFINDAN AĞIRLANDI



Cidde Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Akyön, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin de Kırıkkaleli olduğunu belirterek şehit ailesini ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Akyön şunları söyledi:



"Elbette Türkiye'nin hatta İslam dünyasının neresinde bir şehit olursa içimiz yanıyor. Basını takip ederken, ailenin cenazede söylediği sözler beni çok etkiledi. Konuyu Sayın Başkonsolosumuza ve Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüze (BYEGM) açtığımda, görüş birliği oluştu ve aileyi burada ağırlamak için girişimde bulunduk. Kırıkkale Valimiz İlker Haktankaçmaz, BYEGM Genel Müdürümüz Mehmet Akarca, Genel Müdür Yardımcımız Mansur Özdemir, Başkonsolosumuz Fikret Özer ve Hennes Tur Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren'in büyük katkıları oldu. Allah kendilerinden razı olsun."



Kırıkkale Valiliği ve Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu tarafından umreye gönderilen şehidin ailesi burada konsolosluk yetkililerince ağırlandı.