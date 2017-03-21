Şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.



Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, ocak ayında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin ile partililer eşlik etti.