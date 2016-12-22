Şehit ailelerine yardım maçında 50 milyon TL toplandı
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Yıldızlar Karması dayanışma maçında 50 milyon TL toplandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Beşiktaş Arena'da dayanışma maçında karşılaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı maç öncesi yaptığı açıklamada elde edilen gelirin 50 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.