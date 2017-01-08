Şehit Açıkgöz son yolcuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.



Şehit Açıkgöz'ün (26) naaşı, Gaziantep 5. Zıhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından konvoy eşliğinde Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından Dönüklü Mahalle Mezarlığı'ndaki meydana getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.



Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehidin annesi Selamet ile babası Ali Açıkgöz'e taziyelerini iletti.



Törene katılan şehidin ağabeyi Halil Açıkgöz'ün de Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.



İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Açıkgöz, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.



Törene, şehit Açıkgöz'ün ailesi, yakınları ve Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tevfik Erkan Olgay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.