Şehir hastanesinden ücretsiz vale hizmeti

Mersin Şehir Hastanesi'nde, ücretsiz 4 bin araçlık otoparkın yanı sıra hasta ve hasta yakınlarını araç park etme çilesinden kurtarmak için ücretsiz "vale" hizmeti veriyor.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve açılışı 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesi'nde, verdiği kapsamlı sağlık hizmetlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarını rahat ettirecek birçok uygulamayla örnek oluyor.



Şehir hastanesinde, ücretsiz 4 bin araçlık otoparkın yanı sıra hasta ve hasta yakınlarını araç park etme çilesinden kurtarmak için ücretsiz "vale" hizmeti de veriliyor.



Acil servise veya polikliniklere gelen hastalar ve yakınlarının araçları, diledikleri takdirde hastane görevlilerince uygun noktalara park ediliyor. Bu sırada hastalar da tekerlekli sandalye veya sedyelerle servise alınıyor.



Görevliler, park ettikleri her aracın bilgilerini not alıp, anahtarlarını özel bölmeye koyarak araç güvenliğini sağlıyor, vatandaşların hastanedeki işleri bittiğinde de araçları getiriliyor.



- "UYGULAMA BİR İLK"



Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ücretsiz açık ve kapalı 4 bin araç kapasiteli otoparkın bulunduğunu söyledi.



Otoparkların, bir alışveriş merkezindeki gibi konfor sağlaması için sistemlerle donatıldığını aktaran Aydın, "Biz vale hizmetlerini bir eksik olarak tespit etmiştik. Hasta yakınları özellikle acil servise kendi araçlarıyla geldiklerinde, dertleri aracı park etmek oluyor. Bunla uğraşırken hastayı ortada bırakabiliyor. Hizmetimizle bu olumsuzluğun önüne geçtik." dedi.



Aydın, hastaların rahat etmesi için bu hizmetin başlatıldığını ifade ederek, "Vale hizmetinde, özellikle acil servislere hasta geldiğinde bir arkadaşımız aracın yanına gidiyor ve 'aracınızı teslim alabiliriz' diyor. Üzerinde vale hizmeti yaptığına dair bir kıyafet zaten mevcut. Hasta veya yakını bunu kabul ederse kendisine bir çift kart veriyoruz. O kartı alıp sağlık hizmeti alacağı alana veya hastasının yanına geçebiliyor. Dilediği zaman, işleri bittiklerinde görevliye kartını uzattıklarında aracı ayağına kadar getiriliyor." diye konuştu.



Çalışmanın, hiçbir ücret talep edilmeden isteyen herkese uygulandığını vurgulayan Aydın, kamuda uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu dile getirdi.



- VATANDAŞ MEMNUN



Vale hizmetinden yararlanan hastalardan 53 yaşındaki Fatma Türkan Erdoğdu da daha önce sıkça park sorunuyla karşılaştığını belirterek, "Eskiden devlet hastanesine gittiğimizde aracı nereye koysak kızıyorlardı. Başka yere koysak kimin götüreceği belli değildi. O yüzden birimiz dışarıda kalıyordu. Bu uygulamayı daha önce hiçbir hastanede görmemiştik." dedi.



Metin Doğan ise bir yakını için hastaneye geldiğini anlatarak, "Ben hastamla ilgileneceğim, arabam park edilecek. Yetkilinin verdiği kartla da arabamı alabileceğim. Daha önce böyle bir hizmet görmemiştik ama yeni şehir hastanesinde böyle hizmetlerle karşılaştık." ifadesini kullandı.