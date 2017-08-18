Şehir hastaneleri istihdama da katkı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle Yozgat, Mersin ve Isparta'da hayata geçirilen şehir hastanelerinde 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor.

Sağlıkta dönüşüm programının önemli projelerinden şehir hastaneleri, modern sağlık hizmetlerinin yanı sıra, binlerce kişiye yeni iş kapısı açarak istihdama da ciddi katkılar sağladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bulundukları kentlerde istihdama yaptığı katkıyla da dikkati çekiyor.



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve şehir hastanelerinden alınan bilgiye göre, haziran sonuna kadar bir milyon 345 bin 510 hastaya sağlık hizmeti verilen üç şehir hastanesinde, 706'sı hekim, 3 bin 785'i sağlık personeli, 3 bin 895'i de hizmet alımı olmak üzere 8 bin 386 kişi istihdam ediliyor.



Yozgat’ta açılan şehir hastanesinde, 115 hekim, 598 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 811 kişi görev yapıyor. Mersin Şehir Hastanesinde 381 hekim ve bin 763 sağlık personelinin yanı sıra hizmet alımı ile 2 bin 133 personel istihdam ediliyor. Isparta’da açılan şehir hastanesinde ise 210 hekim, bin 424 sağlık personeli ve hizmet alımı ile 951 kişi görev yapıyor.